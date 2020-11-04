Они пытаются украсть выборы: Дональд Трамп сделал заявление

Трамп отметил, что его партия держится на большой высоте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканец Дональд Трамп после закрытия большинства избирательных участков в стране сделал заявление в социальной сети.

«Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это», - написал Трамп в своем Twitter.

Через некоторое время Twitter сделал пометку под публикацией Трампа о том, что содержание твита содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии. Просмотр публикации был закрыт.

Напомним, что президентские выборы начались в США 3 ноября. В этом году свои голоса граждане страны могли отдать тремя способами: проголосовать досрочно, прийти на избирательный участок в день выборов и отправить свой голос по почте.

По последним данным, проголосовало более 122 млн американцев.