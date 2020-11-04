Неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв дома, сообщает источник ТАСС.

"По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать", - сказал собеседник агентства.

Сколько именно людей удерживают в квартире, на данный момент неизвестно.

Сейчас подъезд жилого дома оцеплен полицией, жильцов не эвакуировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Однако в ГУ МВД России по Москве «Комсомольской правде» не дали подтверждения этой информации, отметив, что она не соответствует действительности.