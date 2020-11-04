Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду 4 ноября, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе, но для этого Армения должна взять обязательство по выводу войск из "оккупированных территорий".

"Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше... Я неоднократно говорил... и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - заявил президент в интервью итальянской газете "La Repubblica".

Ранее власти Армении выразили надежду и желание разрешить конфликт мирным путем.

Напомним, что 30-летний конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Властями обеих стран была введена мобилизация и военное положение.

Бои длились несколько недель. Страны ОБСЕ настоятельно просили враждующие стороны сесть за стол переговоров. По инициативе российской стороны 9 октября состоялась консультация с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Было принято решение прекратить огонь 10 октября. Но с наступлением назначенного срока обе стороны обвинили друг друга в нарушение договоренности.

Еще одна попытка примирения была организована 17 октября, но и она потерпела неудачу.

Позднее, 26 октября американский госдеп предпринял попытку урегулировать конфликт. Было принято решение прекратить огонь на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, но и третье соглашение страны проигнорировали.