"Результаты феноменальные": Дональд Трамп выступил с речью после закрытия участков

Ранее в своем Twitter Трамп анонсировал свое выступление, отметив, что он объявит о большой победе на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выступил 4 ноября на пресс-конференции с журналистами после закрытия избирательных участков в стране.

Он поблагодарил американский народ, свою партию и супругу за поддержку. Республиканец отметил, что есть группа людей, которая хочет лишить других права голоса. Трамп заявил, что его партия выиграла там, где он даже не ожидал: "Результаты феноменальные".

Дональд Трамп оценил результаты голосования и подчеркнул, что за него преимущественное количество голосов отдали в Аризоне, Пенсильвании, Висконсине и Техасе. Но в некоторых штатах затрудняются дать точные результаты.

«Мы видели ситуации когда разрыв сокращался. Мы выиграли в Пенсильвании с огромным отрывом. Только подумайте, на 690 тысяч голосов опережаем их. Мы получили больше, чем ожидали. В Висконсине мы тоже победили. Техас еще не добавлен к подсчетам. Такой прекрасный день, такой прекрасный вечер», - сказал Трамп.

Трамп отметил, что в некоторых штатах подсчет голосов остановился.

«Наша цель - добиться честности на благо нашей нации. Мы отправимся в верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они стали находить какие-то бюллетени в 4 утра и добавлять в списки. Мы выиграли эти выборы», - сказал президент.

Ранее в своем Twitter он анонсировал свое выступление, отметив, что он объявит о большой победе на выборах.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными лидерами гонки стали действующий президент США Дональд Трамп, выступающий от партии республиканцев, и кандидат от партии демократов Джозеф Байден.

На данный момент аналитики не дают точных прогнозов о победе того или другого кандидата, отмечая, что в этом году это достаточно сложно.

По последним данным, в США проголосовало свыше 131 млн человек, голосование завершено на 96,3%.