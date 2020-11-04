Трамп: Мы выиграли эти выборы

Трамп заявил о своей победе на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканец Дональд Трамп на встрече с журналистами 4 ноября заявил о победе своей партии.

«Мы выиграли эти выборы», - сказал он.

Трамп отметил, что в большинстве штатов голоса отдали именно за него. Он поблагодарил американцев и первую леди за поддержку.

Кандидат в президенты подчеркнул, что не ожидал такой огромной явки на выборах, как и то, что некоторые штаты будут голосовать за него.

«Мы видели ситуации когда разрыв сокращался. Мы выиграли в Пенсильвании с огромным отрывом. Только подумайте, на 690 тысяч голосов опережаем их. Мы получили больше, чем ожидали. В Висконсине мы тоже победили. Техас еще не добавлен к подсчетам. Такой прекрасный день, такой прекрасный вечер», - сказал Трамп.

Напомним, что выборы президента США начались 3 ноября 2020 года. По состоянию на 4 ноября в штатах свои голоса отдали свыше 131 млн человек .