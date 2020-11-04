В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

По данным оперштаба выявлено 19 768 случаев инфицирования за сутки в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России 4 ноября выявлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за 24 часа -19 768 случаев, сообщает оперштаб. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 85 регионах страны. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек. Зафиксировано 389 летальных исходов.

По количеству инфицированных в сутки лидирует Москва с показателем 5826, Санкт-Петербург, где также зафиксирован новый рекорд - 1031 пациентов с COVID-19, в Московской области выявлено за последние сутки 589 случаев заражения, а также Нижегородская - 417 случаев и Архангельская область - 389.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным Университета Хопкинса в мире новой инфекцией заразилось свыше 46 миллионов человек.

Ранее эксперты заявляли, что Россия сможет достигнуть снижения числа инфицированных коронавирусом в сутки не ранее весны. Предупредив, что снизить рост числа заболевших поможет только соблюдение эпидемиологических норм.