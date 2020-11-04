Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

По данным оперштаба выявлено 19 768 случаев инфицирования
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
По данным оперштаба выявлено 19 768 случаев инфицирования за сутки в России.

По данным оперштаба выявлено 19 768 случаев инфицирования за сутки в России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России 4 ноября выявлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за 24 часа -19 768 случаев, сообщает оперштаб. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 85 регионах страны. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек. Зафиксировано 389 летальных исходов.

По количеству инфицированных в сутки лидирует Москва с показателем 5826, Санкт-Петербург, где также зафиксирован новый рекорд - 1031 пациентов с COVID-19, в Московской области выявлено за последние сутки 589 случаев заражения, а также Нижегородская - 417 случаев и Архангельская область - 389.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным Университета Хопкинса в мире новой инфекцией заразилось свыше 46 миллионов человек.

Ранее эксперты заявляли, что Россия сможет достигнуть снижения числа инфицированных коронавирусом в сутки не ранее весны. Предупредив, что снизить рост числа заболевших поможет только соблюдение эпидемиологических норм.

Распространение коронавируса в мире