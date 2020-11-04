Мария Бутина о выборах в США: Американский народ хочет президента, а видит двух шоуменов

Бутина оценила масштаб рекламной компании, подчеркнув, что с каждым разом это напоминает комедийный фарс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Общественной палаты Мария Бутина в интервью Радио «Комсомольская правда» дала оценку президентским выборам в США.

«Мы видели, что все эти выборы вызвали огромный резонанс. Но это больше похоже на шоу, чем на реальную политику. Я думаю, что американские граждане это тоже видят. То есть это просто такой огромный тотализатор, там громадные ставки, до миллиарда долларов, были сделаны на разных кандидатов на разных площадках. То есть это просто «Хлеба и зрелищ», - сказала Бутина.

Она отметила, что «американский народ хочет президента, а все видят двоих соревнующихся шоуменов».

Бутина подчеркнула, что это совершенно нормальная ситуация для Америки.

«Да, шоу, да, красивые, зажигательные улыбки, огромные деньги потрачены на выборы. По-моему, всегда так было», - считает член общественной палаты.

Она оценила и масштаб рекламной компании, подчеркнув, что с каждым разом это напоминает комедийный фарс.

«Понимаете, в чем дело. Люди, по сути, везде одинаковые, и к чему они привыкли, это совершенно не значит, что им это нравится. По-моему, американцы тоже хотят нормальной, реальной политики вместо того фарса, который они сейчас видят на президентских выборах», сказала она.

Мария Бутина оценила и возможности кандидатов на победу, напомнив, что учитывая систему голосования, заявлять о победе того или другого кандидата рано.

«На сегодняшний день все выглядит в пользу Трампа. Надо смотреть не по текущим голосам и не по текущему количеству выборщиков на данную конкретную секунду, а смотреть по штатам, которые колеблются», - сказала Бутина.

Она отметила, что за Трампа выступили такие штаты, как Флорида и Пенсильвания, Техас и многие другие.

«То есть все выглядит математически так, что президент, который находится сейчас в президентском кресле, как обычно в Америке бывает, он, скорее всего, и останется в нем, то есть переизберется на следующий срок», - сказала эксперт.