Праздничная инсталляция украсит Нижегородский кремль в День народного единства

Инсталляция начнет работать с наступлением темноты сегодня, 4 ноября

Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню в День народного единства. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Основной темой инсталляции станет подвиг Нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского и символы России.

«В то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля. Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня», - сказал Глеб Никитин.

Основная тема инсталляции – подвиг Нижегородского ополчения и символы России

«Из-за пандемии подавляющая часть мероприятий ко Дню народного единства была перенесена в виртуальное пространство. Преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности», - отметил губернатор Нижегородской области.

Инсталляция начнет работать с наступлением темноты сегодня, 4 ноября, (примерно с 17.30), завершится показ в 3 часа ночи 5 ноября.