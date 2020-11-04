Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса

Президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп, выступающий на выборах от республиканской партии, лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Об этом свидетельствуют данные американских СМИ.

Трамп лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков, с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней, а также в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней.

Он опережает демократа Байдена в Северной Каролине, имеющей 15 выборщиков (у Трампа 50,1% после подсчета 94% голосов) и в Джорджии (16 выборщиков, у Трампа 56% голосов после подсчета 80% бюллетеней).

Дональд Трампа сохраняет лидерство в Висконсине (10 выборщиков, у Трампа 51,3% после подсчета 91% голосов) и в одном из округов штата Мэн, который дает 1 голос выборщика.

Его соперник по гонке Джо Байденн побеждает в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами - Неваде, где 6 выборщиков, и Байден набирает 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.

Напомним, что президентские выборы США начались 3 ноября. Согласно последним данным, свои голоса отдали свыше 134 млн граждан страны.

Дональд Трамп уже сделал заявление о том, что он победил на выборах.