Байден увеличивает разрыв с Трампом по числу выборщиков

Демократ набирает 238 голосов при необходимых 270. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сохраняет преимущество по выборщикам перед действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Джо Байден набирает 238 голосов выборщиков при необходимых 270, у Трампа — 213.

При этом республиканец лидирует в ряде штатов, где результаты еще не подсчитаны - в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (16), Северной Каролине (15) и Висконсине (10), а также в Неваде (шесть голосов).

Напомним, что президентские выборы США начались 3 ноября. По данным американских СМИ проголосовало свыше 136 млн избирателей.

Сами же кандидаты уже высказали мнение о возможной победе. Так, на встрече с журналистами Дональд Трамп заявил, что его партия одержала победу во многих штатах, что стало для него феноменальным. Он поблагодарил избирателей за доверие и поддержку.