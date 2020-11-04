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Политика

"Ситуация очень переменчивая": В Совфеде рассказали о проблемах с выборами в США

В стране по почте голосовало свыше 100 миллионов человек
Анастасия РЫШКОВА
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На выборах президента США проголосовало уже свыше 136 млн граждан.

На выборах президента США проголосовало уже свыше 136 млн граждан.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, каким должен быть следующий президент США. Он отметил, что Америке нужны новые люди.

«Там два лидера и обоим далеко за 70, причем, Байдена вообще 78. Там нужны новые люди и наверняка они появятся в Америке, думаю, в ближайшее четыре года. Но сейчас ситуация очень переменчивая такая. Трамп в одном штате побеждает, Байден перехватывает инициативу, потом опять Трамп», - сказал эксперт.

Он допустил вероятность возникновения проблемы с подсчетом голосов. В США по почте голосовало свыше 100 миллионов человек.

Также Джабаров отметил, что в стране начинаются массовые беспорядки.

«Вы знаете, собираются люди, решительно настроенные, в других городах Америки. Я уверен, что легкой победы не будет ни у кого. И неизвестно, когда она придет. Поскольку по результатам этой ночи, думаю, сразу не будет понятно, кто станет новым хозяином Белого дома», - подчеркнул Джабаров.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. По данным американских СМИ проголосовало свыше 136 млн граждан.

Оба лидирующих кандидата в президенты сделали заявления после закрытия избирательных участков. Трамп сказал, что его партия победила на выборах. Баден отметил, что его партия находится на пути к победе.