Политолог рассказал о возможном исходе президентских выборов в США

Политолог рассказал о возможном исходе президентских выборов США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Александр Асафов поделился с радио «Комсомольская правда» прогнозом президентских выборов в США. Он отметил, что прогноз делать на данный момент очень сложно, потому что лидирующая позиция переходит то к одному, то к другому кандидату по мере подсчета голосов в штатах.

«Неизвестно, что в почтовых бюллетенях, неизвестно, где 300 тысяч почтовых бюллетеней, которых не могут отследить. Очень много вопросов, которые могут повлиять. И я помню, что в 2016 году были определенные прогнозы с достаточной степенью высокой достоверности, но они были сюрпризы. И сейчас они тоже есть», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в России наступила определенная трезвость восприятия электоральных процессов и лидеров США.

«Мы понимаем, что сложными отношения будут при любом раскладе, даже если изберется максимально комфортная для нас фигура. Не могу ее только даже вам назвать. Поэтому я не думаю, что нам стоит какие-то надежды возлагать или, наоборот, сокрушаться. Или разочаровываться», - заключил эксперт.

Напомним, что 3 ноября в США начались выборы президента. После закрытия избирательных участков оба лидирующих кандидата в президенты поспешили заявить о своей предварительной победе. Трамп открыто сказал, что его партия победила на выборах. Байден отметил, что он на пути к ней.

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