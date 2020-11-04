Глава Калужской области Владислав Шапша лично развозит медиков на вызовы к пациентам

Губернатор Владислав Шапша лично сел за руль и развозит медиков по вызова. Фото: социальные сети губернатора Калужской области

Глава Калужской области решил провести День народного единства вместе с врачами. С утра Владислав Шапша сел за руль и развозит медиков на вызовы к больным. Вместе с бригадой городской Калужской больницы №5 губернатор объезжает адреса пациентов, нуждающихся в помощи или обследовании.

Ранее Владислав Шапша уже распорядился выделить для нужд медиков региона 10 дополнительных машин. Сегодня у главы Калужской области, как и у большинства россиян, выходной день, в который он решил лично помочь врачам реальным делом. По словам губернатора, у коронавируса нет ни выходных, ни праздников. На своей странице в соцсетях Владислав Шапша отметил, что День народного единства мы встречаем в сложное время, но известно, что народы нашей страны всегда объединялись для борьбы с угрозами.

- Болезнь угрожает нашему здоровью и образу жизни. Она поражает всех, и бороться с ней можно только совместно. Так что сегодня мы, как и многие калужане, решили подставить плечо нашим врачам, помочь им в их тяжелой работе. Для этого взяли еще одну машину из аппарата правительства и сейчас поедем в больницу, чтобы начать развозить медиков по вызовам на дом, - сказал Владислав Шапша.

Губернатор напомнил землякам о мерах предосторожности и попросил не забывать носить маски, чтобы защититься от коронавируса.

Работа волонтером – это еще и хороший способ изучить систему здравоохранения изнутри, выявить все проблемы и понять, что можно улучшить и исправить. Вместе с врачами Владислав Шапша объехал несколько адресов, и в пути медики рассказывали губернатору о работе и делились историями из своего опыта. В Калужской области, по данным на 4 ноября, COVID-19 диагностирован у 125 новых пациентов. 96 больных выздоровели и выписались из стационаров. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружен у 12 416 человек, из них 2856 пациентов болеют в настоящий момент.

По оценке регионального Минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе напряженная, но стабильная. В области создано 2066 коек для больных с коронавирусом, из которых примерно 25% сейчас свободны. Дополнительно к ним в ближайшее время оборудуют еще 260 мест для ковидных пациентов. Владислав Шапша поручил региональному Минздраву держать на постоянном контроле обеспечение медицинских учреждений необходимыми лекарствами, кислородом и транспортом.

- Пик заболеваемости еще впереди. Очень важно, чтобы люди были уверены, что они без всяких сомнений получат необходимую медицинскую помощь, - подчеркнул губернатор.