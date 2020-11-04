В России предложили ограничить ежедневную сумму переводов с банковских карт для пенсионеров

Эксперт предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров. Об этом в среду сообщает RT.

Организация направила письмо главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. В нем Дмитрий Курдесов подчеркивает, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которых становятся пенсионеры.

Глава общественного движения "За безопасность" рассказал, как происходит списание денег у пользователей банковских карт. Во время разговора злоумышленники при помощи разных манипуляций узнают у доверчивых владельцев данные или заставляют людей переводить деньги на свои счета.

Чтобы предотвратить подобные случаи он предложил ввести лимит в десять тысяч рублей в день на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров.

Дмитрий Курдесов считает, что это позволит сохранить личные сбережения и пресечь единовременную кражу крупных сумм дистанционным способом.