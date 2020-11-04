Нетипичный симптом коронавируса назвали в Роспотребнадзоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди симптомов коронавирусной инфекции нового типа встречается и заложенность ушей. Такой признак заболевания назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По его словам, этот симптом заболевания упоминают не так часто, однако он встречается у значительного количества больных. «Заложенность ушей - не такой уж и редкий симптом COVID-19», - приводит ее слова РИА Новости

Эксперт рассказала о данных турецких учёных, которые исследовали течение коронавируса у 172 пациентов. И жаловались на заложенность ушей, это 18 процентов от общего числа испытуемых, а среди больных с лёгкой формой таких было около 12 процентов.

Специалист отметила, что заложенность ушей может появляться при различных острых респираторных вирусных инфекциях. Она посоветовала обращаться к врачу, если это состояние не проходит за несколько дней и к нему прибавляется боли в ухе.

Напомним, ранее главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолия Альтштейна рассказал о пяти главных симптомах COVID-19. Среди них он назвал высокую температуру, кашель, боль в горле, плохое самочувствие, потерю обоняния и вкуса, и призвал при отсутствии основных признаков не обращать внимание «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать»