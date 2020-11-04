Предложение ограничить сумму переводов с банковских карт для пенсионеров прокомментировали в Совфеде Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложение ограничить ежедневную сумму переводов с банковских карт для пенсионеров продиктовано заботой о том, чтобы поставить преграду в виде десяти тысяч рублей мошенничеству там, где оно наиболее легко проходит - в категории людей старшего возраста. Такую точку зрения в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

При этом, по словам Рязанского, эта инициатива не будет реализована «в силу многих причин».

«Во-первых, пенсионеров много – 43 миллиона человек. Каким образом и как их разделить на социумы, которые что называется, легко обходят мошенничество, их эта тема не тревожит, им нужно иметь возможность купить телевизор, холодильник, заплатить оперативно за какие-то услуги и так далее», - отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что пенсионеры, которые живут со своими семьями, с детьми, легко распознают мошенничество

Рязанский отметил, что в данном случае необходимы другие меры, которые касаются обучению финансовой грамотности.

«Я думаю, что надо включить в эту работу какие-то объединения и общественные организации добровольческие, работающие в области старшего поколения с тем, чтобы объяснять, говорить и предостерегать», - заявил он.

Рязанский напомнил, что Союз пенсионеров России уже 11 лет обучает людей самостоятельно обучающихся компьютерной грамотности.