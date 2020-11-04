Путин: Россия делает всё возможное для скорейшего завершения конфликта на Южном Кавказе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва делает всё возможное для того, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных конфессий, отметив, что главной целью сегодня является сохранение жизней людей.

«Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов», - сказал российский лидер.

Напомним, очередное обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в США 17 октября. Однако, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.