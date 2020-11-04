В Москве задержали нескольких участников несанкционированного шествия националистов

В Москве задержали нескольких участников шествия националистов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В центре Москвы задержали нескольких участников не согласованного с московской мэрией шествия националистов и его организатора Никиту Зайцева.

Участники несанкционированной акции были задержаны в среду, 4 ноября, у станции метро «Цветной бульвар». Националисты намеревались пройти от станции метро до общественной приемной ФСИН РФ на Садовой-Сухаревской улице. Перед задержанием организатор шествия заявил, что не собирается создавать помехи для движения машин и пешеходов.

Участники несанкционированной акции были задержаны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас правоохранители в громкоговоритель предупреждают, что акция не была согласована.

Националисты намеревались пройти от станции метро до общественной приемной ФСИН РФ на Садовой-Сухаревской улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявленная организаторами цель акции - потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщает ТАСС. Мэрия Москвы не согласовала акцию, а организаторы получили предостережение от прокуратуры

Напомним, тело российского националиста Марцинкевича нашли утром 16 сентября в одиночной камере, куда он был переведён незадолго до смерти.

Сайт kp.ru ранее публиковал эксклюзивное интервью с официальным представителем Следственного комитета Светланой Петренко, в котором она рассказала детали самоубийства Марцинкевича и подтвердила подлинность обеих предсмертных записок, оставленных в камере.