Путин назвал межрелигиозный мир основой основ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, поэтому надо сделать всё, чтобы избежать такого в России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений, назвав межрелигиозный мир основой основ.

«В обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями … Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», - сказал российский лидер, напомнив, что ситуация в ряде стран сложная, и мы можем увидеть, к чему приводят «действия разного рода провокаторов», которые, «прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих».

Путин напомнил, что в мире происходят «глубочайшие перемены», в связи с которыми традиционные ценности сталкиваются с «серьезными вызовами», а межрелигиозных отношений зачастую становятся «предметом спекуляций» и «нечистоплотных геополитических игр».

Глава государства также отметил, во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, и когда в священных писаниях говорится о ближнем, то речь идет не о единоверце, а о человеке вообще. «Не случайно рядом со мной на столе, вот здесь, слева от меня, лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур», - добавил он.