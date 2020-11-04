Владимир Путин назвал главную цель России

Российский лидер прокомментировал необходимость прописывания в Конституции понятий семья и защита традиционных ценностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не стремится кому-то понравиться, ее главной целью является укрепить свое единство. Так российский лидер Владимир Путин прокомментировал необходимость прописывания в Конституции страны понятий семья и защита традиционных ценностей.

«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», - заявил глава государства в ходе встречи с представителями религиозных конфессий.

Как писал сайт kp.ru, в ходе прошедшей встречи российский лидер обратил внимание на «глубочайшие перемены», которые происходят в мире и в связи с которыми традиционные ценности сталкиваются с «серьезными вызовами», а межрелигиозных отношений становятся «предметом спекуляций» и «нечистоплотных геополитических игр». Путин призвал исключить в России провокации на почве межконфессиональных разногласий, и назвал межрелигиозный мир основой основ