Предварительные итоги выборов президента США 2020: Трамп сократил отставание от Байдена в Неваде Фото: REUTERS

Опубликованы предварительные итоги выборов президента США 2020 года, согласно которым кандидат от Республиканской партии, действующий американский лидер Дональд Трамп сократил отставание на выборах от своего соперника от Демократической партии Джо Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов – Неваде. Это следует из результатов подсчета 86% голосов избирателей.

Кандидат от демократов на текущий момент набирает 49,3%, республиканец – 48,7%.

Тем временем, Байден сокращает отставание от Трампа в колеблющемся штате Мичиган. По результатам обработки 90% бюллетеней в этом штате, у Трампа - 49,4% голосов избирателей, а у Байдена - 49,1%.

После обработки 92% бюллетеней в Джорджии у Трампа - 50,5% голосов, в то время как у Байдена - 48,3% соответственно. В Северной Каролине после обработки 95% бюллетеней - 50,1% и 48,6% соответственно, но в Висконсине после обработки 97% бюллетеней - 48,8% против 49,4% соответственно.

Напомним, в этом году проголосовать можно тремя способами: традиционно посетить избирательный участок своего штата, проголосовать досрочно и отправить свой голос по почте, поэтому многие эксперты говорят о том, что результаты выборов могут быть известны нескоро

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.