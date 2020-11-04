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Россияне смогут получить право досрочно выйти на пенсию

Названы категории граждан, которые смогут выйти на пенсию раньше срока
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне смогут получить право досрочно выйти на пенсию

Россияне смогут получить право досрочно выйти на пенсию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса назвал категории россиян, которые в следующем году смогут выйти на пенсию досрочно.

По его словам, право выйти на пенсию раньше срока будут иметь люди, работающие на тяжёлом и опасном производстве, металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли.

Кроме того, это право предоставят новым категориям: многодетные матери и некоторые предпенсионеры, а также занятые в особо важных для общества сферах, среди них педагоги, медики и артисты, сообщил Биезбардис агентству.

Право на ранний выход на пенсию также имеют граждане по социальным мотивам и состоянию здоровья, инвалиды, либо люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

Более ранний выход на пенсию предусмотрен для людей, которым до пенсии осталось два года, если они уже отработали 20 или 25 лет.