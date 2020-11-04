В Северной Дакоте победил умерший от коронавируса политик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Северной Дакоте на выборах в законодательное собрание победил кандидат от Республиканской партии, который умер от коронавирусной инфекции в октябре.

Как передает агентство Associated Press, в октябре 55-летний Дэвид Андал был госпитализирован из-за осложнений, вызванных COVID-19, в том же месяце он умер, однако это не помешало ему набрать около 35 процентов голосов избирателей, тем самым получив место в законодательном собрании.

«Он любил свой округ... и хотел улучшить положение, и его сердце было направлено на сельское хозяйство. Он хотел лучшего для фермеров и угольной промышленности», —сообщил мать политика Пэт Андал.

Напомним, 3 ноября, в США прошли всеобщие выборы. На которых избирали главу государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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