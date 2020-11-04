Слабость, истощение, нарушенная коррдинация: названы главные последствия коронавируса

Эксперт сообщил, что нынешней осенью течение инфекции изменилось по сравнению с тем, что было весной и летом. Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Слабость, истощение, нарушенная координация являются главными последствиями коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, хирург, реабилитолог, академиком РАН Константин Лядов, который сообщил, что нынешней осенью течение заболевания изменилось по сравнению с тем, что было весной и летом.

По его словам, осенние выздоровевшие пациенты жалуются на сильную слабость, истощаемость, утомляемость, нарушение внимания, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению, нарушение координации

«Даже когда мы говорим о дыхательной реабилитации, то в итоге нам приходится заниматься комплексной реабилитацией пациентов, включая большое количество методик из кардиореабилитации и повышения толерантности к физической нагрузке», - отметил специалист.

Напомним, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвал нетипичный симптом коронавируса. По его словам, среди симптомов коронавирусной инфекции нового типа встречается и заложенность ушей, и несмотря на то, что этот признак упоминают не так часто, однако он встречается у значительного количества больных.