Старшего сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

Флавиу Болсонару Фото: REUTERS

Старшему сыну президента Бразилии Флавиу Болсонару предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег. Он назвал все обвинения в свой адрес безосновательными.

Обвинение официально предъявили власти Бразилии. Подозрения вызвали сделки купли-продажи недвижимости в период с 2007 по 2018 годы в Рио-де-Жанейро, когда доход сына бразильского лидера превысил его официальный заработок. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма Флавиу друзей и родственников в качестве советников для присвоения их официального дохода. Как передаёт Reuters, по данному делу обвинения предъявили еще 16 подозреваемым.

Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. По версии следствия, Флавиу Болсонару приобрёл 19 жилых и коммерческих объектов, которые позже были проданы по завышенной стоимости. В итоге выручка составила более трёх миллионов реалов (около 750 тысяч долларов).