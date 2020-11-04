Итоги голосования на выборах президента США 2020: когда озвучат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги голосования на выборах президента США 2020 года не будут известны в среду, 4 ноября.

В этом году рекордное количество американцев приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США. К моменту открытия избирательных участков во вторник, 3 ноября, на выборах в США проголосовали 100 298 838 человек. При этом большинство, свыше 64,5 миллиона, проголосовали по почте, а на избирательные участки пришли более 35,7 миллиона.

Как писал сайт kp.ru, многие отмечают, что популярность голосования по почте, возросшая в связи распространением коронавируса, может грозить тем, что даже предварительных результатов выборов придется ждать несколько дней после закрытия участков.

Ранее «КП» писал о предварительных итогах, согласно которым кандидат от Республиканской партии, действующий американский лидер Дональд Трамп сократил свое отставание на выборах от своего соперника от Демократической партии Джо Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов – Неваде. Однако демократ сокращает отставание от республиканца в колеблющемся штате Мичиган.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.