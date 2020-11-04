В Госдуме предложили Владимиру Путину наградить Хабиба Нурмагомедова званием Героя России

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

В своем заявлении на имя российского лидера депутат отметил, что спортсмен неоднократно защищал и отстаивал честь нашей страны на международной арене, кроме того популяризирует спорт, а также здоровый образ жизни и семейные ценности среди молодёжи, и ведёт благотворительную деятельность.

Напомним, Хабиб имеет статистику - 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. После своей победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 российский спортсмен положил свои перчатки в центр октагона в знак того, что больше не будет выступать в промоушене. Позже он объявил о том, что не хочет драться без отца в турнирах по смешанным единоборствам. После этого спортсмен сообщил, что «очень скоро вернется» в смешанные единоборства, но уже в качестве тренера. Боец собирается пойти по стопам отца и присоединится к тренерскому штабу Хавьера Мендеса.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий прошедшего турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи собрано спецпроекте «КП».