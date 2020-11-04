В штабе Джо Байдена заявили о победе на выборах Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии Джо Байден находится на пути к победе на выборах президента США. Такое заявление сделали в штабе политика.

«Мы рассчитываем победить в Мичигане... Байден опережает примерно на 12 тысяч голосов. Еще больше голосов будет обработано сегодня, мы ожидаем что итоги будут известны сегодня и мы рассчитываем что мы одержим победу в этом штате», - рассказали в штабе демократа.

Напомним, ранее Джо Байден сам заявлял о том, что демократы находятся «на пути к победе». В своем заявлении он отметил, что подсчет результатов может затянуться, отметив, что победителя будет объявлять ни он, ни его соперник от Республиканской партии Дональд Трамп.

Позже Трамп на встрече с журналистами заявил о победе своей партии, отметив, что в большинстве штатов голоса отдали именно за него, и поблагодарив американцев и первую леди за поддержку.

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