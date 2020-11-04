Трамп считает «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Глава Белого дома отметил, что почти во всех случаях происходило это в тех штатах, которые контролируются и управляются демократами.

«Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах ... Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно», - заявил американский президент на своей странице в Twitter.

По его словам, те, кто проводил экзитполы, «представили все совершенно неправильно»

Ранее сайт kp.ru, писал о предварительных итогах, согласно которым Трамп сократил свое отставание на выборах от своего соперника от Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов – Неваде. Однако демократ сокращает отставание от республиканца в колеблющемся штате Мичиган.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.