Террорист в Вене действовал в одиночку, считает следствие Фото: REUTERS

На основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене следствие считают, что нападавший действовал в одиночку. Такое заявление сделал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Изучение видео завершено ... Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей», - заявил глава МВД Австрии.

Нехаммер сообщил, что задержанные ранее лица из окружения террориста в возрасте от 18 до 28 лет и все имеют миграционные корни. В их отношении ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.

Напомним, серия нападений в Вене произошла поздно вечером в понедельник, 2 ноября. В результате умерло четыре человека, пострадали 22 человека.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МВД Австрии сообщил, что убитый полицией террорист оказался 20-летним мужчиной с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который уже имел судимость за попытку выезда на «джихад» и попытку примкнуть к запрещенной в России террористическому объединению «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Тогда его приговорили к 22 годам заключения, однако выпустили досрочно. По данным полиции, нападавший планировал ехать в Сирию в составе радикальных исламистов. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ*.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка