В Белоруссии задержан инженер, который «сливал» данные правоохранителей в сеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Белоруссии задержали сотрудника компании связи, которого подозревают в передаче личных данные работников силовых структур посторонним лицам. Как сообщает пресс-служба МВД республики, эту информацию публиковали в Telegram-каналах.

В ведомстве сообщили, что 35-летний минчанина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов. Несколько месяцев назад с инженером связался в мессенджере неизвестный, который попросил его предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет, пообещав вознаграждение.

«За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах», - сообщили в МВД Белоруссии.