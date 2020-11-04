Политолог назвал главное отличие выборов президента США в 2020 году от прошедших в 2016-м

Политолог назвал главное отличие выборов президента США в 2020 от прошедших в 2016-м Фото: REUTERS

Выборы президента США, которые прошли в стране 4 ноября, до сих пор держат в напряжении всю Америку. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок назвал главное их отличие от тех, что прошли в 2016 году.

Первое, на что обратил внимание эксперт – это элемент неопределенности.

- Первое, что бросается в глаза, — это то, что в 2016 году к утру следующего дня (или к ночи по Америке) мы уже знали практически точно, кто победитель. В этом году такой ситуации нет, сохраняется доля неопределенности, – комментирует Бышок RT

Второе отличие – равные шансы кандидатов. В 2016 году победа Трампа стала неожиданностью, на этот раз «победа что одного, что второго воспринимается примерно с одинаковой вероятностью».

В целом выборы 2020-го проходят под знаменем «войны антирейтингов». Люди, которые поддерживают Байдена, по мнению политолога, не видят в нем яркого лидера, но противопоставить Трампу некого.

- Никто не возлагает надежд, что он продолжит линию президента Обамы и отменит нововведения, принятые Трампом. Пока мы видим, что ситуация еще не до конца понятна в США, — заключил Бышок.

Эксперты осторожны в своих прогнозах. Тем более подсчет результатов может затянуться на несколько дней. Это произойдет из-за пандемии коронавируса и беспрецедентно активного досрочного голосования. В этом году явка на выборах рекордная, пишет газета "Известия".