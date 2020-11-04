Адвокат Дональда Трампа предсказал ему «неожиданную победу» на выборах Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп одержит «неожиданную победу» на текущих президентских выборах в США. Такое мнение высказал личный адвокат главы Белого дома и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

«Он одержит неожиданную победу. А донести эту мысль мы не можем в том числе из-за того, что 80 процентов СМИ просто маниакально следуют антитрамповскому курсу», - заявил он в интервью RT, отметив, что это «доходит уже до какой-то патологии»..

Джулиани считает, что в США ведется массовая цензура в интересах демократов, и американские СМИ «действуют как крыло Демократической партии». По его словам, ведущие средства массовой информации в Штатах не пишут «ничего хорошего» про действующего американского президента Дональда Трампа, а говорят только «плохое», совершенно не обращая внимания на достижения президентской администрации за последние четыре года. «Что касается Дональда Трампа: нельзя поспорить с тем, что он мастерски направляет развитие экономики», - добавил его адвокат.

Напомним, в этом году проголосовать можно тремя способами: традиционно посетить избирательный участок своего штата, проголосовать досрочно и отправить свой голос по почте, поэтому многие эксперты говорят о том, что результаты выборов могут быть известны нескоро.

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