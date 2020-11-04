Граждане России есть среди задержанных по делу о теракте в Вене Фото: REUTERS

Граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по делу о теракте в Вене. Их подозрению в связях со стрелком. Об этом сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль.

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства», - сообщи глава полиции Вены.

Пюрстль уточнил, что у некоторых есть двойное гражданство, речь идет о гражданах Бангладеш, Северной Македонии, Турции, России, а также Австрии.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что по некоторым данным выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа.

Напомним, серия нападений в Вене произошла поздно вечером в понедельник, 2 ноября. В результате умерло четыре человека, пострадали 22 человека.

Накануне, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что на основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене следствие считают, что нападавший действовал в одиночку.

Преступником оказался 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который уже имел судимость за попытку выезда на «джихад» и попытку примкнуть к запрещенной в России террористическому объединению «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Тогда его приговорили тюремному заключения, однако выпустили досрочно. По данным полиции, нападавший планировал ехать в Сирию в составе радикальных исламистов. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ*.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка