Мошенники освоили новый метод воровства денег с помощью смартфонов

Мошенники освоили новый метод воровства денег с банковских карт Фото: REUTERS

Мошенники идут в ногу со временем, если раньше они звонили людям от имени службы безопасности банков и предупреждали о подозрительной активности по счету, то теперь предлагают установить защиту от преступников. Действуют, конечно же, от имени сотрудников банка.

Сообщения от обманутых жертв поступают со всей страны, история примерно одинакова. Человек устанавливает «специальное приложение», которое должно защитить средства, а вместо сохранности деньги переходят на счет преступника.

По словам основателя и генерального директора интегратора информационной безопасности Angara Сергея Шерстобитова, речь может идти о вредоносной программе.

- Она «ворует» пароли, как только человек вводит их в приложении банка. Хорошо, если у вас настроена аутентификация по лицу, но если вы авторизуетесь по паролю, то это приложение может перехватывать нажатие клавиш, - комментирует «Известиям» эксперт.

Универсальных советов, как обезопасить себя, нет. Главное помнить: сотрудники банков не спрашивает реквизиты карты или счета, все это они видят в системе. А вот знать коды CVV/CVC на обороте карты, однократный пароль и тд., им не положено.

- Не стесняйтесь говорить, что перезвоните сами, спрашивайте, как соединиться с сотрудником и набирайте телефон банка. Если вам действительно звонят из кредитного учреждения, то не будут против. А если на связи мошенник, то он будет настаивать, что вопрос нужно решить здесь и сейчас, - заключил директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Ранее сообщалось, что мошенники ухитряются не только похищать средства жертв, но и вынуждают их брать кредиты, передает телеканал "360".