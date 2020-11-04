Лукашенко и Путин говорили по телефону около часа

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото - Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и россия с Днем народного единства. Об этом сообщили в Кремле.

«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили распространение коронавирусной инфекции, и дали высокую оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19. Главы государств отметили большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины от коронавируса.

Кроме того, Лукашенко и Путин рассмотрели ряд вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также обсудили проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что он договорился со своим российским коллегой быть надежными друзьями и опорой друг другу. По словам белорусской лидера, сегодня у России и Беларуси других друзей нет