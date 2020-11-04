Трамп обвинил демократов в попытках манипуляции с голосами в ряде штатов

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в попытках совершить манипуляции с голосами и их накрутки в целом ряде штатов.

По его словам, демократы «усердно работают» над тем, чтобы преимущество Республиканской партии в 500 тысяч голосов в Пенсильвании «исчезло как можно скорее», а так же в Мичигане и «в других местах».

«Они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее американский президент назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника - кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Трамп отметил, что почти во всех случаях происходило это в тех штатах, которые контролируются и управляются демократами, и заявил, что те, кто проводил экзитполы, «представили все совершенно неправильно»

Ранее сайт kp.ru, писал о предварительных итогах президентских выборах в США, согласно которым действующий американский лидер сократил свое отставание от демократа в одном из ключевых в голосовании штатов – Неваде. Однако Байден сокращает отставание от республиканца в колеблющемся штате Мичиган.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.