Во что вкладывать деньги, чтобы не потерять их, совет финансиста

Во что вкладывать деньги, чтобы не потерять, совет финансиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во что вкладывать деньги и в чем хранить сбережения? Вопросы, которые звучат очень часто и ответы на них рознятся.

Бизнесмен и специалист в области инвестирования Дмитрий Котов дал совет, который поможет сохранить деньги даже в условиях падения рубля.

- Вкладывайте в свои знания — это самый выгодный способ инвестиций, — заметил Котов в беседе с Пятым каналом.

Он подчеркнул, что новые знания дадут право претендовать на более высокооплачиваемую должность.

Еще один важный момент - систематизация своих доходов и расходов. Нужно научиться откладывать деньги для создания «подушки безопасности». Оптимальный запас – это сумма, которая равна шести вашим зарплатам.

- Если произойдет непредвиденное обстоятельство и вы останетесь без работы, то сможете прожить полгода. К тому же, сбережения обеспечивают психологическую устойчивость, а это очень важно осознавать, будучи инвестором, - заключает специалист.

А вот «играть с государством» и покупать валюту сейчас не стоит, так как выиграть на этом будет очень сложно.

- Оптимальным вариантом являются акции сырьевых компаний, как российских, так и американских. Стоит учиться самостоятельно раскладывать инвестиционный портфель, - отметил финансист.

Если говорить об акциях, то американский фондовый рынок подрос на фоне выборов президента, проходящих в стране. Какие позиции сегодня самые выгодные и что будет после объяснения результатов голосования, рассказали эксперты газете "Известия".