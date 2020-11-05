Коронавирус в Москве, последние новости на 5 ноября 2020 года: столица приближается к рекорду заражений первой волны

В Москве накануне был установлен осенний рекорд по числу выявленных новых случаев коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве накануне был установлен осенний рекорд по числу выявленных новых случаев коронавируса. Было выявлено 5826 пациентов с ковидом. Ранее подобные цифры наблюдались во время первой волны весной. Напомним, тогда суточный прирост превысил отметку в шесть тысяч заболевших.

Накануне было госпитализировано 1453 москвичей. Это почти что каждый третий выявленный случай. По-прежнему высок процент заболевших пожилых людей. 15,9% новых случаев — это жители столицы старше 65 лет.

— Напоминаем, что необходимо соблюдать домашний режим горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — добавили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Много заболевших не только в столице, но и в целом по стране. Однако Москва так и остается безоговорочным лидером по числу выявленных случаев.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об еще одном симптоме, который врачи последнее время все чаще наблюдают у заболевших. О нем почти не говорят, хотя это важный маркер возможной болезни. Речь о заложенности ушей.

Экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал место, где москвичи неожиданно могут заболеть коронавирусом. Эксперт считает, что наибольшую угрозу представляет метро и общественный транспорт в час пик. Он напомнил, что медицинская маска снижает риск заражения.

Вместе с тем в Москве продолжаются масочные рейды по местам скопления людей. Накануне ревизоры побывали в московских в торговых центрах «Водный», «XL» и «Галерея Аэропорт». Составили 34 протокола за нарушение режима. Напомним, что за пребывание в общественном месте без средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей. Если проехаться на общественном транспорте без маски и перчаток, то можно получить протокол на 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страдает мозг и нервная система: как восстановиться после коронавируса и каких осложнений опасаться

Что делать пациентам, которые перенесли Covid-19, рассказал заслуженный врач РФ Константин Лядов (подробности)