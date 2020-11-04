Защита обвиняемого по делу MH17 потребовала допросить Владимира Цемаха Фото: REUTERS

На заседании суда в Нидерландах защита обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявила о необходимости допросить бывшего командира ПВО Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате.

Адвокат отметила, что Цемах с июня 2014 году отвечал за всю воздушную оборону Снежного, поэтому должен был знать о присутствии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук»

«В беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) Цемах сказал, что не видел "Бука" в районе Снежного 17 июля 2014 года и ничего не знал о нахождении комплекса в районе. Однако защита хотела был повторно задать ему соответствующие вопросы», - заявила она.

«Если он ничего не видел и не слышал, это ставит под серьезное сомнение как минимум то, что прокурор говорит о маршруте "Бука"», - добавила она.

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В ходе судебных слушаний адвокат Дуссхате заявила, что лайнер по ошибке могли сбить украинские военные, и указала на отсутствие надежных источников для версии о запуске «Бук» с территории ДНР.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее Пулатов сообщил, что в 2014 году зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» не поставлялись в район крушения малайзийского Boeing на Украине, а также рассказал, что не состоял на службе в Вооруженных силах России в июле 2014 года, а также не имел контактов с российскими должностными лицами