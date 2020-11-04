В Орегоне проголосовали за декриминализацию хранения тяжелых наркотиков Фото: REUTERS

Орегон стал первым американским штатом, декриминализовавшим хранение таких тяжелых наркотиков, как героин, кокаин и метамфетамин.

Как передает The Oregonian, новую «Меру 110» поддержали 58,5 процента избирателей, против высказались 41,5 процента.

Закон нt разрешает продажу тяжелых наркотиков, но, если, у человека обнаружат небольшой объем героина, кокаина или метамфетамина, то не будут возбуждать уголовное дело, ему выпишут предупреждение и штраф в 100 долларов, также они будут иметь возможность пройти медицинское обследование.

В законопроекте отмечается, что страдающие от наркотической зависимости эффективнее лечатся с помощью медицинских услуг, а не уголовных наказаний.

Напомним, в апреле этого года американские правоохранители обнаружили подземный туннель длиной 610 метров, который использовался для контрабанды наркотиков через границу с Мексикой. Внутри была организована узкоколейная железнодорожная ветка, а инженерные коммуникации включали в себя систему освещения и вентиляции для облегчения незаконной деятельности. В туннеле обнаружили запасы наркотиков на 30 миллионов долларов