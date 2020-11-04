Российские компании заинтересовались новогодними онлайн корпоративами

Многие компании пока не решили вопрос с новогодним корпоративом Фото: EAST NEWS

До нового года остается все меньше времени и вопрос с корпоративами стоит все острее. Раньше рестораны бронировались с середины лета, в 2020 году половина организаций так и оставила вопрос нерешенным. Каждая вторая компания пока так и не решила проводить корпоратив или нет.

Об этом свидетельствует опрос сервиса Superjob. Тех, кто решился отправиться в заведения, мало – запрос на проведение корпоративов снизился в 20 раз. Если в сентябре в ресторан собирались 27%, то в октябре всего 15%.

13% намерены организовать праздник в стенах офиса.3% отправятся за город, а 4% выбрали совершенно новый формат – онлайн-корпоратив. Работодатели готовы обеспечить сотрудников алкоголем и продуктами и поздравить с наступающим годом на интернет-платформах. Пока о такой форме празднования заявляет меньшинство, но, скорее всего, к декабрю их число вырастет.

Эксперты уверены, что и сейчас число тех, кто готов к виртуальному празднеству, гораздо выше.

- Онлайн-вечеринка не сводится к поздравлениям в Zoom. Сотрудникам рассылают алкоголь, ланч-боксы, проводят онлайн-бары, в которых можно совместно выпить. Могут быть онлайн-спектакли, где все задействованы. Получает, люди вступают в активный нетворкинг, - комментирует «Известиям» исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля.

Кстати, по данным сервиса «Работа.ру» виртуальные корпоративы выбирают 40% отечественных предприятий, сообщает телеканал "360".