Коронавирус у губернатора Пензенской области: что известно о состоянии здоровья Ивана Белозерцева

Иван Белозерцев. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, в связи с этим он уходит на самоизоляцию, и продолжить работать дистанционно.

«Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом», - сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram в среду.

Белозерцев стал двадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. Напомним, 14 октября глава Костромской области Сергей Ситников сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил сам, отменив назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания. Глава региона уточнил, что чувствует себя хорошо, и «проблем со здоровьем нет», как и температуры. Однако подчеркнул необходимость «беречь» людей, и отметил, что будет работать «исключительно в дистанционном режиме».