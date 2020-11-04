Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде: погибло два человека

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В среду, 4 ноября, пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. В результате происшествия два человека погибло, десять ранены. По предварительной информации, в автобусе находилось 26 человек. Об этом сообщили в МЧС.

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«Рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета … Девять пострадало, из них один погиб, один в тяжелом состоянии, остальные на обследовании», - говорится в заявлении ведомства

В пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Великому Новгороду сообщили, что на данный момент известно, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «совершил съезд с проезжей части и столкновение с объектом, то есть зданием НовГУ».

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«В результате ДТП есть пострадавшие, два человека погибли», - приводит ТАСС сообщение в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу.

СК РФ после ДТП возбудил уголовное дело.