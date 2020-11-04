В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 67 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число жертв болезни в российской столице за все время эпидемии увеличилось до 7 071. Об этом 4 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Напомним, днем ранее количество летальных случаев в городе превысило 7 тысяч человек. Тем временем, в России от инфекции скончались более 29 тысяч граждан в разных регионах страны.

Для сохранения здоровья и минимизации рисков заражения граждан призывают носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В случае недомогания или проявления симптомов нужно остаться дома и вызвать врачей. Напомним, что узнать свой ковид-статус можно при сдаче теста на наличии инфекции в организме. В случае, если у человека есть антитела, это означает, что он уже переболел covid-19.