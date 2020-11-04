ОБСЕ о выборах в США: значительных нарушений допущено не было Фото: REUTERS

Наблюдатели от ОБСЕ прокомментировали выборы президента США 2020 года. По их мнению, значительных нарушений в стране при голосовании допущено не было.

Также отмечается, что американские выборы глав государства были конкурентными и хорошо организованными, однако у политического события наблюдалась напряженная риторика. Об этом заявил глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк, сообщает ТАСС.

В целом же, наблюдатели рассказали, что День выборов в США прошел мирно, без беспорядков.

- Свобода выбора граждан была соблюдена, - отметили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в Америке выявлены нарушения на выборах. Их заметил действующий президент Дональд Трамп. Так, в Мичигане Трамп уверенно лидировал после обработки 81% бюллетеней. Потом подсчитали ещё 6% бюллетеней - и внезапно оказались приплюсовали 130 тысяч голосов демократа Джо Байдену.