Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Стало известно, какую сумму заработал Конор Макгрегор за время карьеры в UFC

Только за последний за последний поединок ирландец получил порядка пяти миллионов долларов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор, за все свое время участия в боях заработал большую сумму денег. И речь тут, конечно же, идет о миллионах.

Журналисты издания The Sunсообщают, что в денежном плане ему удалось обогнать российского бойца Хабиба Нурмагомедова - тот заработал порядка миллионов долларов в качестве призовых за победы. следует из данных портала Sportekz.

Оказалось, что Конор заработал без учета бонусов от телевидения и продаж онлайн-трансляций более 15 миллионов долларов.