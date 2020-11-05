Байден сделал заявление о результатах выборов президента США

Джо Байден Фото: REUTERS

Кандидат в президент США Джо Байден от демократической партии сделал важное заявление о результатах голосования а стране.

- Ясно, что мы выиграли в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 выборщиков. Когда подсчет голосов закончится, то станет ясно - мы победили, - сказал Байден, отметив, что "пока не заявляет о победе".

Соперник действующего американского лидера Дональда Трампа "не считает себя врагом оппонентам".

- Мы - американцы. Я - демократ, но буду руководить страной, как президент США. Каждый голос надо посчитать, никто не может отобрать у нас нашу демократию. Мы - народ. Нас нельзя заткнуть, нас нельзя заставить делать то, чего мы не хотим. Я уверен, что мы победим. Однако же, это будет не победа моего штаба или меня, а победа - народа США. Да прибудет с нами Бог! - сказал Байден во время своего выступления, трансляцию вел телеканал FOX.

Ранее сообщалось, что в Америке проходят выборы президента 2020 года. Среди главных кандидатов на этот пост - действующий лидер Дональд Трамп и демократ, экс-президент Джо Байден. По предварительным результатам обработки голосов пока неизвестно, кто из политиков победит и будет руководить страной. Подсчёты ведутся почти сутки.