"Нетипичный симптом": о какой болезни говорит шум в ушах, рассказала врач

О какой болезни говорит шум в ушах, рассказала врач Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди симптомов проявления коронавирусной инфекции у людей много нетипичных симптомов. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какой еще один опасный признак может говорить о covid-19.

Так, по мнению эксперта, иногда у инфицированных встречается заложенность ушей. Хотя сам симптом заболевания упоминают не так часто, но у встречается у значительного количества больных.

- Заложенность ушей при коронавирусе не такой уж и редкий симптом, - рассказала врач.